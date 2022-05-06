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Події

«Це вже шоста жертва»: рашисти вбили 15-річного хлопця, який допомагав евакуювати буйволів з екопарку

14:00 6 травня 2022
Екопарк Фельдмана

Російські окупанти вчергове обстріляли «Екопарк Фельдмана» на Харківщині — загинув 15-річний волонтер, двоє працівників поранені. Трагічну звістку повідомив директор звіринця Олександр Фельдман.

«Сталось це під час евакуації буйволів з екопарку. Двоє людей отримали тяжкі поранення. За їхні життя борються лікарі. Загиблому хлопцю було всього 15 років. Він допомагав батькам у годуванні та евакуації тварин. Світла пам'ять герою! Це вже шоста жертва з числа нашої команди».

Нагадаємо, що від початку війни рашисти постійно обстрілюють «Екопарк Фельдмана», внаслідок цього гинуть як працівники, так і тварини. 5 квітня його засновник Олександр Фельдман повідомив про майже повне знищення інфраструктури, на території якої мешкало 5000 тварин.

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