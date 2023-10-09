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ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, є успіхи під Кліщіївкою та Вербовим, — Генштаб

8:40 9 жовтня 2023
На позиціях ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, досягнувши часткового успіху в районах Кліщіївки та Андріївки. Тим часом ворог минулої доби завдав 6 авіаційних ударів, та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та цивільних об’єктів нашої держави. Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Херсонської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку відбито 4 атаки в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку запеклі бої тривали північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки, атаки ворога було відбито.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках зафіксовано близько 15 невдалих ворожих атак в районах Авдіїївки, Мар’їнки, та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі північніше Новопрокопівки.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, 2 радіолокаційні станції, 2 райони зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів противника.

Добові втрати ворога, за оперативними даними Генштабу ЗСУ, склали:

  • особового складу — близько 350 осіб;
  • танків — 2 одиниці;
  • бойових броньованих машин — 3 одиниці;
  • артилерійських систем — 1 одиниця;
  • засоби ППО - 1 одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2 одиниці.

Нагадаємо, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни, українські солдати досягли успіхів у своєму контрнаступі, а також вже унеможливили переміщення бойової потужності російських військ з Бахмута.

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