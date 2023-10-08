Херсон зазнав потужного нічного обстрілу: багато поранених та руйнувань (фото)

Херсонщина постійно перебуває під ворожими обстрілами — ворог б`є по області як з артилерії, так і застосовує авіацію.

Ніч проти неділі, 8 жовтня, яку очільник обласної ОВА Олександр Прокудін назвав «жахливою», ворог неодноразово завдавав ударів по правобережжю.

«Десятки поранених, у тому числі — дитина. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники. Травми отримали 11 містян. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку. Серед травмованих — 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували», — зазначив він.

Фото прокуратури

Також серед постраждалих мешканці Херсона, яких довелося шпиталізувати з гострою реакціє на стрес: два подружжя (чоловік 67 років і дружина 63 років та чоловік 56 років і дружина 54 роки), а також дві жінки віком 87 і 62 роки. На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.

Фото прокуратури

Під вогонем був і Станіслав, який ворог обстріляв з «градів».

Фото прокуратури

В Херсонській обласній прокуратурі додали, що у сілі в Станіславській громаді окупанти поцілили по приватному будинку — постраждала родина з чотирьох дорослих.

За даними ДСНС, у Херсоні через ворожі «прильоти» виникло 10 пожеж: горіли 4 житлові будинки, 3 господарчі споруди, автомобілі та покинуте складське приміщення.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Нагадаємо, що днямі внаслідок ворожого авіаудару в Бериславі на Херсонщині був знищений поверх лікарні та пошкоджені машини швидкої допомоги.

Фото прокуратури

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