Доктор Кімберлі Каган, засновниця та президентка американського Інституту вивчення війни (ISW), розповіла Sky News, що українські солдати досягли успіхів у своєму контрнаступі, а також унеможливили переміщення бойової потужності російських військ з Бахмута. У розмові з ведучим Марком Остіном, Каган також сказала, що контрнаступ був повільним, тому що було важко прорватися через мінні поля.

«Нам поки що не слід очікувати швидкого просування вглиб російської оборони, — сказала вона. — Що нам слід очікувати, і що ми можемо побачити, якщо українці зможуть продовжити і закріпити свій успіх, так це те, що в міру того, як вони просуваються за лінію Суровікіна (система російських оборонних укріплень), росіяни стають менш здатними захищати ці лінії».

Експертка також зазначила, що українці досягли успіхів «по краях Бахмута», на оборону якого росіяни витратили величезну кількість бойових сил.

«Українці втримали тиск на Бахмут і унеможливили перекидання бойових сил росіян з Бахмута в інші райони», — додала вона.

ISW також повідомляв про те, що міністр оборони рф шойгу отримав ультиматум від путіна — зупинити ЗСУ до жовтня.

Раніше британська розвідка також відзначила тактичний прогрес України під Бахмутом.

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