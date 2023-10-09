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Спорт

Воротаря забрали на ношах непритомним: що сталося в матчі чемпіонату Франції (відео)

9:13 9 жовтня 2023
Морі Дьяв

Французький «Монпельє» може зіткнутися із серйозними проблемами через уболівальника-недоумка після матчу елітного футбольного дивізіону, в якому вже не вперше бешкетують фанати.

Йшли останні хвилини поєдинку Ліги 1 проти «Клермона», господарі вигравали з рахунком 4:2, але тут одному з фанів «Монпельє» стало нудно, і він вирішив кинути петарду на полі. На його нещастя, снаряд долетів до воротарського майданчика й розірвався біля голкіпера «Клермона» Морі Дьява, який від несподіванки знепритомнів та впав на газон.

Матч був зупинений та більше не поновився. А воротаря, який тривалий час не приходив до тями, винесли з поля на ношах. Тепер «Монпельє» загрожує не лише серйозний штраф та закриття трибун на наступні матчі, а й присудження технічної поразки у фактично виграному поєдинку. А «Клермон», нехай і в кулуарах, може розраховувати на першу перемогу в сезоні, яка допоможе їм піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна серйозно покарана УЄФА через расистську поведінку вболівальників за підсумками матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

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