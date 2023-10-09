Воротаря забрали на ношах непритомним: що сталося в матчі чемпіонату Франції (відео)

Французький «Монпельє» може зіткнутися із серйозними проблемами через уболівальника-недоумка після матчу елітного футбольного дивізіону, в якому вже не вперше бешкетують фанати.

Йшли останні хвилини поєдинку Ліги 1 проти «Клермона», господарі вигравали з рахунком 4:2, але тут одному з фанів «Монпельє» стало нудно, і він вирішив кинути петарду на полі. На його нещастя, снаряд долетів до воротарського майданчика й розірвався біля голкіпера «Клермона» Морі Дьява, який від несподіванки знепритомнів та впав на газон.

На ultra idiot від Montpellier три бомби, що exploded поблизу Mory Diaw, Clermont's goalkeeper. The Senegalese хотів би йти на вулиці, повністю вивчав.



Індивідуальний був identified by security.



Грав між Montpellier і Clermont була suspended. pic.twitter.com/mBg4DqMbtY — FOOTBALL234TV (@football234tv) October 8, 2023

Матч був зупинений та більше не поновився. А воротаря, який тривалий час не приходив до тями, винесли з поля на ношах. Тепер «Монпельє» загрожує не лише серйозний штраф та закриття трибун на наступні матчі, а й присудження технічної поразки у фактично виграному поєдинку. А «Клермон», нехай і в кулуарах, може розраховувати на першу перемогу в сезоні, яка допоможе їм піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна серйозно покарана УЄФА через расистську поведінку вболівальників за підсумками матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

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