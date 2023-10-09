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У Київській області можуть обмежити рух транспорту та масово перевірятимуть документи: що відбувається

11:32 9 жовтня 2023
Патруль на дорозі

З 9 жовтня на території Бориспільського району Київської області знову проводитимуться планові безпекові заходи. До них залучено військових і представників правоохороннних органів, повідомив очільник Бориспільської РДА Руслан Демченко.

За його словами, під час проведення вказаних заходів у окремих районах громади можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, а також перевірка документів.

Тривалість таких заходів обмежена кількома днями.

Окремо очільник РДА нагадав про заборону зйомки та фотофіксації техніки та військових.

«Закликаємо зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та сприяти у здійсненні безпекових заходів. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства», — наголосив очільник району.

Нагадаємо, що влітку під час подібних безпекових заходів на в’їзді до Києва затримали священника-прихильника «руського міра», який закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ.

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