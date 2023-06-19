Закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ: на в’їзді до Києва виявили священника-прихильника «руського міра»

На в'їзді до Києва прикордонники вчергове зупинили священника колишньої РПЦ МП, який виявився адептом «руського міра».

Як повідомили у Держприкордонслужбі, «мобільний телефон батюшки виявився сповненим проросійської маячні».

Священник закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, а у 2015 році агітував українців ухилятися від військової служби, посилаючись на заповідь «Не вбий», дезінформував щодо Революції гідності.

«Сумління священнослужителя шукатиме СБУ», — додали прикордонники.

Як повідомляли «ФАКТИ», СБУ викрила на Харківщині колишнього настоятеля храму УПЦ (МП), який благословляв російських солдатів під час окупації регіону.

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