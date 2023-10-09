Побратими сміливо йшли за ним в бій: щемлива історія про захисника з Сумщини

На війні на Запорізькому напрямку у результаті мінометного обстрілу загинув солдат Володимир Годованіченко. Боєць був старшим навідником аеромобільного батальйону однієї із військових частин. У червні йому виповнилося 42 роки, повідомляє Буринська міська рада.

«Володимир з родини колгоспників-трударів. Батьки виховували трьох дітей. Мав Володя старшого брата та молодшу сестру. Вчився на водія та пасічника. Далі працював у Києві, на Оболоні. Разом з дружиною виховував двох доньок. За мирного життя Володимир завжди був душею компанії, товариський, веселий, добрий, відповідальний. 24 серпня 2022 року Володимир пішов захищати рідну Україну. На фронті він був твердою основою для старших командирів, підтримкою для солдатів. Мало хто з його побратимів знали, хто такий Володимир Годованіченко. Зате всі знали, хто такий „Абрек“. Почувши цей позивний, солдати відкидали усі свої сумніви і страхи. Ішли за ним у бій! До перемоги! Бо знали він не залишить їх ніколи».

29 вересня 2023 року відданий військовій присязі на вірність українському народові, Володимир загинув біля Новопрокопівки Запорізької області. На Алеї Героїв із почестями, військовим прощальним салютом, під звуки Гімну України люди віддали шану своєму герою.

Раніше повідомлялося, що син відомого провідника ОУН загинув під Бахмутом.

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