Син відомого провідника ОУН на Київщині загинув під Бахмутом

На передових позиціях біля Бахмуту загинув ОУНівець друг «Сокира» Роберт Покотило. Це сталося ще 11 вересня 2023 року, але підтвердилося лише зараз. Тільки після звільнення декількох сіл на бахмутському напрямку тіло захисника евакуювали й пізнали побратима…

Роберт — дослідник ОУН в Східній Україні й син Володимира Покотила, провідника ОУН на Київщині в середині 40-х. Його батько, активіст націоналістичного підпілля і багаторічний в’язень Гулагівських таборів, помер у 2014 році.

«Невимовний біль… Друг «Сокира» — син повстанця, члена ОУН з 1939 року Володимира Покотила, онук активного учасника Перших визвольних змагань Кіндрата Покотила, — пише український націоналістичний громадсько-політичний діяч, доброволець Микола Коханівський. — Роберт Покотило в національно-визвольній боротьбі — ще з кінця вісімдесятих. Боєць УНСО, брав участь у всіх націєзахисних акціях, які тоді відбувалися: «потяг дружби», штурм Лаври, похорон Патріарха та інших.

Його батько, вже бувши літньою людиною, не припиняв боротьбу за УССД. За допомогою Роберта він видав автобіографічну книгу «Лицарі золотого тризуба», де описує все своє життя з дитинства і шлях боротьби за Вільну Україну, на який він став хіба не з п'ятнадцяти років. Роберт активно допомагав батькові в роботі над книгою й у виданні".

З перших днів повномасштабного вторгнення друг «Сокира» долучився до оборони Києва в складі добробату ОУН. В лютому 2023 року разом з побратимами-ОУНівцями вступив до новосформованого у Запоріжжі 415 окремого стрілецького батальйону. І у лавах його мужньо боронив нашу землю біля Бахмуту.

«Воюючи поруч з другом „Сокирою“, я дуже з ним подружився, — пише Микола Коханівський. — Він був мегавідповідальний і жертовний, завжди готовий віддати останнє, якщо це потрібно для справи. Дуже боляче втрачати такого побратима, важко, дуже важко це сприйняти! Але тішить те, що „Сокира“ цього літа покаявся і прийняв Христа».

Раніше «ФАКТИ» розповідали щемливу історію про 40-річного військовослужбовця 207 батальйону тероборони ЗСУ Сергія Ярмоленка з Вінниці, який поліг під Бахмутом.

На фото в заголовку Роберт Покотило (зліва) та Микола Коханівський

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