36.91 / 37.57 39.20 / 40.07
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ВАКС закрив справу «Роттердам+» у зв'язку зі «закінченням терміну розслідування», САП — проти

13:17 9 жовтня 2023
Відвантаження вугілля

Вищий антикорупнійний суд, який випустив під 3-мільйонну заставу мера Сум, 9 жовтня ухвалив рішення про закриття справи «Роттердам+». Підставою стало закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру.

Повний текст ухвали суду буде проголошено 13 жовтня о 15.30 год.

Втім, як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, її представник не погоджується з таким рішення суду і має намір оскаржити його в суді апеляційної інстанції.

Як відомо, 14 березня 2023 прокурори САП за результатами розслідування #НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо 6 осіб, причетних до запровадження так званої формули «Роттердам+». За оцінкою слідства, запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016−2017 років 19,357 млрд гривень збитків споживачам електроенергії.

Також прокурором заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на суму 19,357 млрд гривень.

Довідковово: «Роттердам плюс» — методика визначення вартості вугілля, в якості палива для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії в Україні. Застосовувалася з 1 травня 2016 по 30 червня 2019 року. Вартість вугілля, відповідно до методики, складалася з індикативної ціни вугілля на основі середніх індексів в портах Західної Європи — Амстердам-Роттердам-Антверпен, і вартості транспортування вугілля на українські ТЕС.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року в рамках справи «Ротердам+» у зловживанні владою запідозрили високопосадовців з НКРЕКП.

52

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Тільцям та Водоліям треба проявити обережність, а Близнюкам — менше нервувати: гороскоп на 9 жовтня 2023 року

Катерина Реп'яхова

«Коли його не стане, мені буде важко»: Катерина Реп’яхова відверто розповіла, чому не спілкується з власним батьком

Гороскоп

Близнюкам — нові проекти, Скорпіонам — несподівані події: гороскоп на тиждень 9 — 15 жовтня 2023 року

Коробка передач

Всупереч тенденціям: чому американці почали масово пересідати на автомобілі з «механікою»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту