ВАКС закрив справу «Роттердам+» у зв'язку зі «закінченням терміну розслідування», САП — проти

Вищий антикорупнійний суд, який випустив під 3-мільйонну заставу мера Сум, 9 жовтня ухвалив рішення про закриття справи «Роттердам+». Підставою стало закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру.

Повний текст ухвали суду буде проголошено 13 жовтня о 15.30 год.

Втім, як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, її представник не погоджується з таким рішення суду і має намір оскаржити його в суді апеляційної інстанції.

Як відомо, 14 березня 2023 прокурори САП за результатами розслідування #НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо 6 осіб, причетних до запровадження так званої формули «Роттердам+». За оцінкою слідства, запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016−2017 років 19,357 млрд гривень збитків споживачам електроенергії.

Також прокурором заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на суму 19,357 млрд гривень.

Довідковово: «Роттердам плюс» — методика визначення вартості вугілля, в якості палива для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії в Україні. Застосовувалася з 1 травня 2016 по 30 червня 2019 року. Вартість вугілля, відповідно до методики, складалася з індикативної ціни вугілля на основі середніх індексів в портах Західної Європи — Амстердам-Роттердам-Антверпен, і вартості транспортування вугілля на українські ТЕС.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року в рамках справи «Ротердам+» у зловживанні владою запідозрили високопосадовців з НКРЕКП.

52

Читайте нас у Facebook та Instagram