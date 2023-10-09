Пропонуючи Верховній Раді легалізувати гральний бізнес, президент Володимир Зеленський керувався намірами залучити гроші до певних територій шляхом збільшення їхньої туристичної привабливості. З метою контролю за діяльністю гемблінгу була створена Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), до держустанови долучилися представники бізнесу, які створили дорадчий орган при КРАІЛ — Консультаційно-експертну раду (КЕР). Проте з самого початку легалізації довкола ринку азартних ігор стали постійно виникати скандали. Про це йдеться в матеріалі «Догрались: як керують індустрією азарту недосвідчені „радники“ з проросійським шлейфом» видання «Телеграф».

Як пише видання, представників гемблінгу почали звинувачувати в несплаті податків, а представників регулятора — у видачі ліцензій операторам, які пов'язані з країною-агресором.

Причинами журналісти називають конкретних людей, які взяли цей бізнес під контроль.

«6 вересня КРАІЛ відзвітувала про діяльність Консультаційно-експертної ради, звіт виявився дивним, бо комісія повідомила, що „КЕР продовжує роботу із допомоги комісії щодо реалізації держполітики у сфері грального бізнесу“. Крім того, було проведено 15 засідань за 6 місяців з моменту обрання нового складу Ради та її голови — Антона Кучухідзе. Окрім оприлюднення назв законопроєктів, до яких КЕР надала зауваження, невідомо нічого», — пише «Телеграф».

Відзначається, що 12 серпня 2022 КРАІЛ достроково розпустила Консультаційно-експертну раду, оскільки вона працювала безрезультатно.

«Першим заступником голови Ради був Борис Баум, що має російські зв'язки. Як зазначають журналісти, саме він лобіював видачу ліцензій пов'язаним із росією букмекерам для роботи в Україні», — пише видання.

Зазначається, що громадянин Латвії та України Борис Баум відомий зв'язками з депутатами держдуми рф Бабаковим, Гінером та Воєводіним, був генпродюсером пропагандистського RTVI.

«У Латвії Баум був фігурантом кримінальної справи — йшлося про контрабанду у великих розмірах та підробку документів. За це Баум одержав 5 років умовно. Потім він опинився в Україні, де його просував ексзаступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Ні Баум, ні Тимошенко до цього не мали досвіду в гральному бізнесі. Тимошенка було звільнено з ОП, Баум з початком повномасштабної агресії покинув Україну», — нагадує «Телеграф».

Як пише видання, наступного дня після втечі Баума Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження (№ 12 022 000 000 000 558) через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів.

«Гральний бізнес очікуваних доходів у бюджет країни не приніс: у довоєнному 2021 році надходження від азартних ігор до бюджету країни склали 127 грн 03 коп.», — йдеться у матеріалі.

Після втечі Баума та звільнення Тимошенка Кабмін виступив з ініціативою ліквідувати КРАІЛ, подав до ВРУ відповідний законопроєкт, проте цього ще не було зроблено.

Керівник КЕР при комісії Антон Кучухідзе наразі головує в організації Ukrainian Gambling Council, але й він ніколи не був знавцем грального ринку та в соцмережах позіціонує себе як політолог-міжнародник.

«Кучухідзе у VIII скликанні ВР був помічником нардепа від «Опозиційного блоку» Сергія Ларіна. У 2014 балотувався до Ради від цієї партії, у списку під № 71. Був присутній як експерт на каналах Медведчука, публікується на ресурсах, пов'язаних із Сергієм Льовочкіним. З початку бойових дій на Донбасі 2014 року Кучухідзе висміював ініціативи щодо перемоги над рф, однак наразі каже про майбутній розпад росії.

Кучухідзе відзначився скандальними заявами про гральний бізнес на кшталт: «У середньому один турист з Близького Сходу щодня витрачає у Києві 800 євро, із них 300 євро припадають на готель. А за оцінками об'єднання Visit Ukraine, 500 євро можуть бути спрямовані на участь в азартних іграх»; «легалізація грального ринку врятує країну від коронавірусу», — пише видання.

Виходячи з цього, журналісти пропонують переглянути роль Кучухідзе відносно галузі грального бізнесу в Україні.

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