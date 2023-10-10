Десятки дронів знову атакували Україну вночі: як спрацювала ППО (відео)

У ніч проти вівторка, 10 жовнтя, ворог завдав чергового удару з повітря дронами-камікадзе, зокрема, по Одещині.

Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу «Shahed». Пуски здійснювалися з мису Чауда (ТОТ Крим). Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 27 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що над регіоном вночі був збитий один «шахед». Більшість баражуючих боєприпасів — 23 дрони-камікадзе — ліквідували на Одещині. Як повідомив керівник обласної ОВА Олег Кіпер, були й влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що протягом доби, що минула, ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На фронті протягом доби відбулося 39 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.

Фото Генштабу

Експерти Інституту вивчення війни, аналізуючи стан справ на фронті, пишуть, що 9 жовтня ЗСУ просунулися у західній Запорізькій області та під Бахмутом на тлі повідомлень про погіршення погодних умов в Україні. «Як повідомив Генштаб України та офіційний представник Таврійської групи військ полковник Олександр Штупун, українські сили досягли часткового успіху на захід від Вербового (18 км на південний схід від Орєхова), а також в районі Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута)», — йдеться у щоденному звіті.

Тим часом російські «воєнкори» стверджують, що опади погіршили видимість на півдні України, що ускладнює роботу російських та українських розвідувальних дронів, а також перешкоджають руху техніки. А офіційний представник Східної групи військ України капітан Ілля Євлаш повідомив, що російські сили меншою мірою покладаються на авіацію та безпілотники на Куп'янсько-Лиманському напрямку через сильні дощі.

Аналітики також звертають увагу на повідомлення, що російські війська розпочали локальні наступальні операції на південь від Гуляйполя Запорізької області та, можливо, реорганізували Південне угруповання військ для спроби подальшого захисту від українських контрнаступальних операцій. Не виключається просування російських окупаційних військ на кількасот метрів в сірій зоні в районі селища Марфополь-Червоне (6 км на південний схід від Гуляйпільського). Повідомляється, що російські сили атакували на рівні батальйону або менше, що вказує на те, що ці операції, швидше за все, мають тактичний характер і спрямовані на те, щоб відтягнути та скувати українські сили на південь від Гуляйполя.

Український військовий оглядач повідомив, що нещодавно російське військове командування реорганізувало Південне угруповання військ для дій на двох напрямках — Маріупольському та Бердянському, де російські сили зосередили найбільш якісні свої сили. За його словами, російське військове командування віддало пріоритет виділенню додаткових нових сил та засобів Південному угрупованню військ перед іншими своїми угрупованнями на театрі військових дій.

Раніше британські експерти серед труднощів, з якими стикаються окупанти в Україні, називали відсутність ротації і можливості добре тренувати свої війська.

Фото з відкритих джерел

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