Противник вночі понад три години атакував дронами Одеську область, а вранці вдарив по центру Харкова: багато поранених (фото, відео)

Російські військові, які здійснили напередодні терористичний ракетний удар по селу Гроза на Харківщині, де загинуло понад 50 цивільних, ранком у п`ятницю, 6 жовтня, атакували ракетами обласний центр регіону.

Близько 7:00 ранку очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про два удари окупантів — попередньо є інформація про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова, поранених та пошкоджені автівки та будівлі.

Фото МВС

«Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих — дитина 11 місяців. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель», — додав він.

Фото МВС

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі, в одному випадку — по житловому будинку: «Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина — рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх».

Пізніше він уточнив, що під завалами житлового будинку знайшли дитину. На жаль, 10-річний хлопчик загинув.

Загалом під час ракетної атаки (за попередніми даними, ворог вдарив «Іскандерами») постраждало 20 людей.

У ніч проти 6 жовтня рашисти знов атакували Україну з повітря ударними дронами-камікадзе. Під ударом вчергове опинилася Одещина.

За інформацією керівника обласної ОВА Олега Кіпера, атака тривала упродовж трьох з половиною годин, українська ППО знищила три БпЛА типу «Shahed-131/136».

«Ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджено зерносховище, зайнялися 9 вантажівок. Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують чергові злочини росіян», — зазначив він та додав, що наразі поромна переправа тимчасово не працює.

Також ворожі «шахеди» атакували Черкащину. «За попередньою інформацією, в небі над Черкаським районом знищено 7 „шахедів“ противника. Обійшлося без потерпілих і значних руйнацій інфраструктури», — повідомляє керівник обласної ОВА Ігор Табурець.

Загалом протягом ночі протиповітряна складова Сил оборони України знищила 25 ворожих дронів.

«Російські окупаційні війська вчергове атакували із мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БпЛА типу „Shahed“. Зафіксовано пуски 33 „шахедів“, які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей. До відбиття повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 25 „Shahed-131/136“, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей», — повідомляють в Повітряних Силах ЗСУ.

Раніше Олег Кіпер розповідав про масовану атаку ворожих дронів на Одещину, під час якої в Ізмаїльскому районі були пошкоджені будівля пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, а 6 фур зайнялися.

Фото МВС

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