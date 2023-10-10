Де і коли дивитись у прямому ефірі Люксембург U21 — Україна U21: інформація про трансляцію та прогноз на матч відбору Євро-2025

У четвер, 12 жовтня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка обіграла на старті однолітків із Північної Ірландії (1:0), на стадіоні імені Еміля Майріша у 28-тисячному містечку Еш-сюр-Альзетт проведе черговий матч кваліфікації Євро-2025. проти команди Люксембургу (арбітр — Вільялмур Торарінссон з Ісландії).

Якщо з національною збірною крихітного герцогства «жовто-сині» у минулі роки перетиналися п'ять разів, відсвяткувавши п'ять перемог із загальним рахунком 12:1, то «молодіжки» двох країн зіграють одна з одною вперше.

До речі, підопічні 37-річного Дена Х'юета в кваліфікації Євро-2025 вже встигли провести в групі дві зустрічі: люксембуржці перемогли в гостях Північну Ірландію — 1:0 і поступилися вдома Англії — 0:3.

Відеоогляд матчу Люксембург U21 — Англія U21 — 0:3

У майбутньому протистоянні букмекери практично не сумніваються у перемозі української «молодіжки». Наприклад, авторитетна контора William Hill, ставки на перемогу Люксембургу приймає з коефіцієнтом 26,00, на нічию — 6,50, на успіх підопічних іспанця Унаї Мельгоси — 1,06.

На жаль, трансляція зустрічі Люксембург U21 — Україна U21 (початок — о 20:30) на території нашої країни не запланована.

Цього ж дня у групі F зіграють Азербайджан — Північна Ірландія (17:00), а 13 жовтня відбудеться матч Англія — Сербія (21:45).

Становище команд у групі: 1. Англія — 3 очки (1 матч); 2. Сербія — 3 (1); 3. Україна — 3 (1); 4. Люксембург — 3 (2); 5. Північна Ірландія — 0 (2); 6. Азербайджан — 0 (1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України програла у спарингу команді Німеччини.

Фото uaf.ua

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