Україна U21 не встояла на полі Німеччини у дебютному поєдинку тренера-іспанця: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 8 вересня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка за кілька днів стартує у відбірному турнірі Євро-2025, на «Людвігспаркштадіоні» з Саарбрюккені провела спаринг проти своїх однолітків з Німеччини.

Товариський матч

Німеччина U21 — Україна U21 — 2:0

Україна: Нещерет (Фесюн, 46), Роман (Скорко, 46), Салюк (Боль, 46), Батагов, Смоляков (Слюбик, 61), Теслюк (Квасниця, 46), Сігеєв (Рубчинський, 46), Бражко (Павлюк, 66), Лосенко (Брагару, 46), Волошин (Ярмолюк, 46), В'юнник (Краснопір, 46).

Голи: Бауер (53), Лемперле (88).

Поєдинок з німцями став дебютним на чолі «жовто-синіх» для іспанського фахівця Унаї Мельгоси, який змінив на цій посаді Руслана Ротаня (українець дійшов із «молодіжкою» минулого скликання до півфіналу Євро-2023).

Наші хлопці, не зважаючи на те, що проводили перший поєдинок у такому складі, виглядали на полі німців дуже гідно, і до перерви Німеччина мала лише кілька шансів вийти вперед. Але аж ніяк не 100-відсоткових. У свою чергу, наші у перерві в атаці не досягли успіху. Хіба що удар головою Батагова після подачі кутового трохи потурбував господарів поля.

Втім, на початку другого тайму німці все ж таки зловили «жовто-синіх» на неузгодженості в обороні, і Бауер без проблем переграв голкіпера «Колоса» Фесюна, який у перерві (як і ще вісім наших футболістів) вийшов на заміну. Українці робили спроби відігратися, але в результаті Німеччина відзначилася ще раз, і Мельдоса розпочав роботу з командою з поразки. Ще добре, що у товариському матчі.

Нагадаємо, що наша «молодіжка» стартує у відбірному циклі чемпіонату Європи 12 вересня домашнім матчем у словацькому Попраді проти команди Північної Ірландії, яка вже встигла програти на старті кваліфікації домашню зустріч Люксембургу — 0:1. Також у групі F виступлять Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України вперше в історії виборола путівку на Олімпійські ігри.

Фото Twitter DFB-junioren

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