«Молодіжка» України здобула важку перемогу над Північною Ірландією на старті відбору Євро-2025: відеоогляд матчу

У вівторок, 12 вересня, молодіжна збірна України, яка поступилася у виїзному спарингу Німеччини, стартувала у словацькому Попраді у кваліфікації наступної континентальної першості, яка пройде в 2025-му у Словаччині.

Відбір на Євро-2025 (U21). 1-й тур

Україна U21 — Північна Ірландія U21 — 1:0

Україна: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Смоляков, Бражко, Ярмолюк (Павлюк, 89), Рубчинський, Брагару, Волошин (Квасниця, 58), В'юнник (Краснопір, 68).

Гол: Роман (70).

«Жовто-сині» до поєдинку вважалися у букмекерів очевидними фаворитами, і розвиток подій у першому таймі лише підтверджував передматчеві розкладки. Підопічні іспанця Унаї Мельгоси довго розігрували свої атаки, підшукуючи ключі до володінь суперника. Кілька разів небезпечно пристрілювався Брагару, були моменти у Волошина та Смолякова. При цьому номінальні господарі могли й самі «привезти» собі гол, коли після невдалої скидки Салюка нападник північноірландців зіграв на перехопленні та перекинув Нещерета, але Роман буквально з лінії воріт виніс м'яча та врятував «жовто-синіх» від неприємностей.

Після перерви наші хлопці продовжили тиснути на ворота суперника й були винагороджені за свої зусилля на 70-й хвилині. Краснопір, опинившись у штрафному майданчику в оточенні захисників, зручно скинув трохи назад на Романа, і захисник «Руха» не без допомоги рикошету точно пробив повз воротаря — 1:0.

До фінального свистка рахунок більше не змінювався, тож «жовто-сині» стартували у відборі на Євро-2025 з мінімальної перемоги. Зазначимо, що ще один матч нашої групи Сербія — Азербайджан буде зіграно сьогодні пізніше.

Турнірне становище у групі F: 1. Англія — 3 очки (1 матч); 2. Україна — 3 (1); 3. Люксембург — 3 (2); 4. Азербайджан — 0 (0); 5. Сербія — 0(0); 6. Північна Ірландія — 0 (1).

Свій наступний матч українська «молодіжка» проведе 12 жовтня, коли зіграє на виїзді з Люксембургом. Також у цей день буде зіграно поєдинок Азербайджан — Північна Ірландія.

Додамо, що до фінальної частини Євро-2025 вийдуть напряму дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч відбору на Євро-2024 між Італією та Україною.

Фото УАФ

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