Не спричиняє здуття кишківника та знижує холестерин: лікар про стевію для діабетиків

Оскільки багато хто з українців хворіє на діабет та має ожиріння, вони почали цікавитися цукрозамінниками. На ринку товарів для людей з діабетом є кілька варіантів замінників (природних та штучних), серед яких варто виділити стевію. Це трав'яна рослина, що росте переважно в субтропічних чи тропічних регіонах. В англомовних країнах її називають солодколистником (sweetleaf) через солодкий смак листя цієї рослини. У давні часи індіанці Центральної та Південної Америки додавали листя стевії до чаю мате для підсолоджування. Зараз зі стевії роблять порошок або таблетки, які можна додавати до випічки, чаю чи кави, пояснює сімейний лікар Михайло Цюрак:

«Стевія рівень цукру в крові не підвищує, оскільки солодкуватість забезпечується речовиною під назвою стевіозид. Стевіозид не є вуглеводом, він просто солодкий на смак, але значно солодший за звичайний цукор. Стевія безпечніша за штучні підсолоджувачі (аспартам, ацесульфам, цикламат, сахарин), які при тривалому прийомі можуть підвищувати ризик утворення злоякісних пухлин та уражати печінку. Вона не спричиняє здуття кишківника, як, наприклад, фруктоза. Стевія має здатність знижувати холестерин, таким ефектом не можуть похвалитися інші цукрозамінники».

Але, за словами лікаря, її не рекомендовано вживати вагітним, особам з неконтрольованою гіпертонією та особам, що вживають ліки для зниження холестерину.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про користь вживання базиліку, який очищує кров та сповільнює старіння.

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