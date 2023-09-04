Очищує кров та сповільнює старіння: чому варто вживати базилік

Базилік — це чудова рослина, яка має численні переваги для здоров'я та ще й відлякує набридливих комах в оселі. Багато хто вирощує її на своїх городах, щоб мати можливість взяти жменьку за потреби. А більшість індійських домогосподарок поклоняються базиліку та відводять йому місце біля входу в будинок. Крім того, він є невідмінною складовою багатьох кухонь, таких як індійська, тайська та італійська. Ця ароматна трава здатна творити дива — від підсилення імунітету до оздоровлення кишківника. Тому збирайте свіже листя базиліка щоразу, коли це можливо, щоб отримати від нього максимум користі, пише healthifyme.com.

Базилік — джерело антиоксидантів (поглиначів вільних радикалів). Ці сполуки, як випливає з назви, борються з вільними радикалами, що містяться у вашому організмі. Дослідження визначили вільні радикали як сумнозвісні елементи, які завдають значної шкоди клітинам і підвищують ризик багатьох ускладнень, таких як хвороби серця, рак, діабет і артрит. Крім того, базилік містить флавоноїди, які зміцнюють імунну систему, сповільнюють процеси старіння та захищають клітинну структуру від пошкоджень.

Базилік містить фітохімічні речовини. Це біологічно активні рослинні сполуки, які захищають вас від різних видів раку, таких як рак шкіри, легенів, ротової порожнини та печінки. Базилік також уповільнює поширення та утворення ракових клітин. Американський інститут дослідження раку провів кілька досліджень, які підтвердили ці твердження.

Солодкий базилік містить евгенол. Ця хімічна сполука має протизапальні властивості, які забезпечують здоров'я травного тракту. Він корисний для травної та нервової системи, забезпечує оптимальне травлення та належний баланс рН в організмі. Базилік також допомагає при закрепах, діючи як проносне.

А ще рослина містить потужні та цілющі ефірні олії, які очищають шкіру зсередини. І якщо у вас жирна шкіра, він просто рятівник для вас. Він також усуває вільні радикали, які пошкоджують шкіру, роблячи її старою і втомленою. Все, що вам потрібно зробити, — це приготувати густу пасту зі жменьки листя базиліка, порошку сандалового дерева та трояндової води. Нанесіть цю пасту на обличчя та шию, зачекайте 15−20 хвилин і змийте холодною водою. Якщо у вас є проблеми з акне, антимікробні та протизапальні властивості базиліка й базилікової олії також допоможуть вам запобігти їх появі.

Якщо у вас діабет, обов'язково додайте базилік до свого раціону. Він уповільнює процес вивільнення цукру в крові, допомагаючи вам контролювати діабет. Крім того, вживання базиліку також може допомогти при головному болю, лихоманці, застуді, кашлі, грипі та болю в горлі. Він детоксикує печінку та відіграє вирішальну роль у запобіганні відкладенню жиру в печінці. Базилік приносить користь печінці, одночасно піклуючись про ваше здоров'я в цілому. Він виводить токсини з крові та очищає її.

Раніше фахівці розповідали про користь для здоров'я іншої рослини — чебрецю.

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