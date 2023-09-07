Вживайте часник та імбир: продукти, які можуть знизити рівень холестерину

Холестерин — це не так погано. Наприклад, воскоподібна речовина допомагає будувати структуру клітинних мембран і виробляти гормони. Однак високий рівень холестерину, також відомий як «поганий» тип, є серйозною проблемою для здоров'я, оскільки він закупорює артерії. На щастя, прості зміни способу життя можуть допомогти вам приборкати високий рівень холестерину. За словами дієтолога, доктора Памели Мейсон з Інформаційної служби з питань здоров'я та харчових добавок, п'ять рослинних препаратів можуть допомогти вам з легкістю знизити рівень цієї жирної речовини.

Дивлячись на різні дослідження, в тому числі в області холестерину, дієтолог рекомендує вживати імбир, чорницю, журавлину, часник і женьшень. Наприклад, було виявлено, що часник знижує рівень холестерину та інших жирів у крові, а часникові добавки знижують загальний рівень холестерину, пише Express. Крім того, дослідження показують, що квасоля може знизити рівень «поганого» холестерину.

Крім того, дослідження серед 70 людей з діабетом показало, що імбир може допомогти знизити рівень холестерину, якщо приймати його по 1600 мг щодня протягом 12 тижнів. Журавлина також може покращити ліпідний профіль, а інше дослідження показало, що плоди журавлини (9 грамів на день) можуть знизити рівень поганого холестерину. Що стосується женьшеню, то дослідження, опубліковане в Journal of Ethnopharmacology, показало, що ця рослина може знижувати рівень як загального, так і «поганого» холестерину.

На основі всіх цих висновків дієтолог рекомендує включати ці п'ять рослин у здоровий раціон харчування як у вигляді їжі, так і у вигляді харчових добавок. «Веселкова» дієта з великою кількістю фруктів і овочів, яка може включати чорницю, журавлину, часник і женьшень, ймовірно, сприятиме гарному здоров'ю, якщо харчуватися так регулярно.

Раніше ми публікували пояснення, що таке палеодієта та як вона працює.

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