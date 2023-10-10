Різниця — майже 40 років: у мережі розповіли, через кого Меладзе розлучився з Брежнєвою

Відомий композитор Костянтин Меладзе, якийнещодавно розлучився з Вірою Брежнєвою, ще 2021 року зацікавився молодою співачкою Софією Тарасовою. Про це повідомив оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов у новому випуску своєї програми на YouTube-каналі з посиланням на людину, наближену до Брежнєвої та Меладзе.

За словами інсайдера, Тарасова сподобалася Меладзе як дівчина одразу після того, як потрапила до легендарного жіночого гурту «ВІА Гра».

«Це дуже приховували через можливе засудження суспільства. Між ними різниця майже 40 років. Батьки Софії знали про це з самого початку і були не проти, тому що у її сім'ї ідея фікс зробити Софу зіркою за будь-яку ціну. Цей роман послужив серйозним змінам не тільки в житті Меладзе. Про їхній роман знали лише три людини. Їх дует вийшов не просто так. У Меладзе великі плани зліпити з Софії велику зірку в росії. Зараз активно готуються демки та концепція образу артистки», — розповіла дівчина.

Богдан Беспалов у свою чергу не зміг стримати емоцій від цієї новини. Він сказав, що у Тарасової немає жодних кордонів, а у Меладзе немає межі хтивості. Крім того, блогер уточнив, що раніше Тарасова ділилася фотографіями нібито своєї молодої людини, але тепер стало зрозуміло, що він був просто прикриттям.

«Я не сумніваюся, що зірки підуть на будь-що, щоб приховати своє особисте життя. Тим більше така брудна білизна. Для мене це просто сюрреалістична картинка», — додав Богдан.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Костянтин Меладзе випустив пісню російською мовою, яку виконав разом із Софією Тарасовою, а Віру Брежнєву застукали з новим фаворитом.

Фото: instagram.com/meladzemusic

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