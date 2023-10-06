Віра Брежнєва вперше зробила відверте зізнання про розлучення

Співачка Віра Брежнєва, яка тепер виступає під сценічним імям VERA, вперше зробила відверте зізнаггя про розлучення. Вона офіційно підтвердила, що розлучилася з продюсером Костянтином Меладзе. Про це вона розповіла, презентуючи свій мініальбом з українськими піснями.

«Війна, розлучення, трансформації, вдячність, музика та голос… Все це в моєму мініальбомі «Дякую», — лаконічно написала співачка в Instagram. Вона каже, що виклала у творчості свої особисті думки та трансформації, що пережила за останні понад півтора року.

Зокрема і розлучення, про яке артистка згадала вперше у пості на своїй Instagram-сторінці, та чим офіційно підтвердила, що вже не знаходиться у стосунках.

Слідом VERA презентувала нову атмосферну відеороботу «Ніч мине» на ліричну пісню з альбому. У відео артистка з’являється у загадковому образі пташки, що покинула свою клітку. В тексті пісні йдеться про кохання, яке допомагає не зійти з розуму у світі, що здурів.

«Сьогодні важливо залишатись собою та мати когось, з ким можна пройти через усі ці випробування. Треба триматися і знаходити точки опори. Треба тримати за руку свою кохану людину, поки ми живі», — так прокоментувала пісню «Ніч мине» VERA.

Тим часом Костянтин Меладзе обрав мовчазну позицію. Він випустив нову пісню російською мовою з киянкою Софією Тарасовою. Нещодавно продюсера помітили одного в одному з ресторанів у Швейцарії.

356

Читайте нас у Facebook та Instagram