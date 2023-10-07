«Молода версія Меладзе»: Віру Брєжневу застукали з новим фаворитом

Період «розпаду та внутрішнього трауру» у Віри Брежнєвої, певно, добіг кінця. Артистка остаточно перестала приховувати розлучення з Костянтином Меладзе.

В мережі стверджують, що подружжя, яке з'їло разом не один пуд солі, давно роз'їхалося. Тому композитор переводить дух на елітному швейцарському курорті. А тим часом його колишню застукали з новим фаворитом.

У соціальних мережах з'явилися кадри, на яких екссолістка ВІА Гра повисла на «молодій версії» свого ексобранця. Блондинка позувала у дзеркалі поруч з дизайнером на ім'я Іван. Чоловік дуже схожий на відомого музиканта.

Обійми пари здалися багатьом підозрілими. Шанувальники співачки припускають, що Віру та Івана пов'язує щось більше, ніж ділове співробітництво чи дружба. Втім, доказів цього поки що немає.

Так само немає доказів «інтрижки», яку автору багатьох відомих хітів Костянтину Меладзе приписують з красунею-співачкою Софією Тарасовою.

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