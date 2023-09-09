Віра Брежнєва рекомендувала: Костянтин Меладзе випустив нову пісню разом із гарною киянкою
На відміну від колишньої дружини Віри Брежнєвої, яка рішуче засудила агресію рф проти України, композитор Костянтин Меладзе не наважився на те, щоб розірвати зв'язок з «імперією зла».
Навіть більше: він відновив діяльність в країні, від бомб якої ховався в підвалах Києва в перші дні вторгнення.
Зокрема, в п'ятницю, 8 вересня, Меладзе випустив пісню російською мовою, яку виконав разом із новою учасницею колективу, українською співачкою Софією Тарасовою, пише Telegram-канал видання «КП».
Анонс композиції Меладзе опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Саму ж пісню новостворений дует поширив не лише на світових, а й на російських стрімінгових платформах.
На нову пісню відрегували як Віра Брежнєва, так і донька Константина Меладзе.
Брежнєва зробила репост публікації Меладзе з треком та порадила фанам послухати нову роботу свого колишнього чоловіка.
«Звичайно, послухайте приголомшливу пісню Костянтина Меладзе та Софії Тарасової», — написала співачка.
Дочка ж Меладзе Лія спершу поставила під піснею три смайли, які ридають, слідом за якими розмістила стільки ж смайлів з очима у вигляді сердець.
А згодом видалила свій коментар.
Своєю чергою, розЗМІ пригадали, що 22-річна Софія Тарасова — киянка, яка в 2013 року посіла друге місце на «Дитячому Євробаченні», а в 2020 році стала солісткою «ВІА Гри». І почали поливати брудом композитора та Софію: «Що це таке, вона ж йому у доньки годиться», «Костя — чоловік солідний, а теж на молодих дівчат западає».
Хоча на фото в соцмережі неможливо зрозуміти, до кого саме притулилася дівчина.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно Віра Брежнєва вперше за час війни повернулася до Києва і влаштувала танці на вокзалі.
Фото: instagram.com/ververa193