Рано раділи: УЄФА скасував скандальне повернення росії в міжнародний футбол

Виконавчий комітет УЄФА на своєму засіданні скасував своє нещодавнє рішення допустити до міжнародних турнірів юнацькі збірні росії з футболу (U17), нехай навіть без прапора і без гімну, інформує Associated Press.

Як стверджує джерело, УЄФА аргументував скасування допуску країни-агресора до європейського футболу тим, що організації «не вдалося знайти технічного рішення, яке б дозволило російським командам грати». Насправді, боси УЄФА, напевно, «дали задню» через те, що принаймні 12 національних асоціацій (Україна, Англія, Польща, Румунія та інші) вирішили бойкотувати матчі з росіянами. Ба більше, Швеція офіційно оголосила, що не допустить збірну росії до чемпіонату Європи серед дівчат 2024 року. А віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільссон через рішення підтримати повернення російських команд навіть втратив у жовтні посаду керівника Шведського футбольного союзу.

Нагадаємо, що основна збірна росії та клуби рф відсторонені від міжнародних турнірів до кінця війни в Україні.

До речі, виконком УЄФА на тому ж засіданні назвав місця проведення двох наступних чемпіонатів Європи з футболу. Євро-2028 приймуть Великобританія та Ірландія (матчі пройдуть у Белфасті, Бірмінгемі, Кардіффі, Дубліні, Глазго, Ліверпулі, Лондоні, Манчестері та Ньюкаслі, а фінал прийме знаменитий «Уемблі»), а Євро-2032 — Італія та Туреччина. Як відомо, Євро-2024 відбудеться у Німеччині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий володар «Золотого м'яча» потрапив у скандал через заяву про повернення росіян у футбол.

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