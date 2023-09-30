Дворазовий володар «Золотого м'яча» оскандалився заявою про повернення росіян у футбол

Німецький функціонер Карл-Хайнц Румменігге, який у роки ігрової кар'єри двічі завойовував «Золотий м'яч» найкращому гравцю Європи, підтримав ідею повернення юнацьких збірних росії до міжнародних футбольних турнірів.

Будучи членом виконкому УЄФА, Румменігге, як і його співвітчизник Ханс-Йоахім Ватцке, мав право голосу, прийнявши у підсумку скандальне рішення.

«Діти не несуть жодної відповідальності за цей конфлікт і не повинні піддаватися додатковому покаранню. Ось чому я проголосував „за“. Щоб дозволити їм знову грати», — наводить слова функціонера німецьке видання Bild.

Нагадаємо, кілька днів тому УЄФА вирішив допустити юнацькі збірні росії вікової категорії U17 до змагань під своєю егідою. Після цього негайно було опубліковано засудження з боку Української асоціації футболу, згодом до якого підключилися федерації Англії, Польщі, Данії, Швеції, Латвії, Литви, Естонії та Норвегії, які відмовилися грати з представниками країни-агресора в майбутніх турнірах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з пляжного футболу відмовилася від участі в чемпіонаті світу.

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