Материнська компанія «Київстару» назавжди пішла з російського ринку: про що йдеться

Компанія-власник українського оператора мобільного зв’язку «Київстар» VEON оголосила про завершення виходу з російського ринку: угода про продаж «Вимпелкома» закрита та не передбачає повторного викупу.

Це означає, що материнська компанія «Київстару» повністю й остаточно припинила операції на російському ринку.

«Після виконання довгої низки юридичних процедур наш 100% акціонер VEON ставить крапку у відносинах із російським телеком-ринком. Це означатиме зміцнення стратегії розвитку компанії на шести інших ринках, у тому числі в Україні», — прокоментував президент «Київстару» Олександр Комаров.

Президент найбільшого українського телеком-оператора підкреслив, що зараз «Київстар» працює у звичному режимі. Комаров підтвердив інвестиційні плани з відбудови телеком-мережі, розвитку цифрових послуг і нових мобільних технологій на суму $ 600 млн.

Від початку повномасштабного російського вторгнення інвестиції «Київстару» в розвиток телеком-ринку України сягнули 8,2 млрд грн. Оператор сплатив державі 15,2 млрд грн податків. «Київстар» надав підтримку українським державним структурам, військовикам, органам безпеки та правопорядку у розмірі понад 1,4 млрд грн, що включає бонуси та безоплатні послуги на суму 577 млн грн.

Фото Pixabay

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