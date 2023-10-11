50 гривень та вище: МВФ передбачив курс долара в Україні найближчими роками

Після того, як з 3 жовтня Нацбанк скасував фіксовані курси долара та євро, валюта може суттєво подорожчати.

У МВФ вважають, що девальвація гривні може статися вже наприкінці 2023 року. Про це йдеться у новому економічному прогнозі МВФ World Economic Outlook.

За даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2023 року — 37,5 грн/$

2024 року — 41,4 грн/$

2025 року — 46,0 грн/$

у 2026 році — 48,9 грн/$

у 2027 році — 51,3 грн/$

у 2028 році — 53,9 грн/$

Зазначимо, що останніми роками прогнози МВФ не збігалися з реальним курсом в Україні. Але в цьому випадку розрахунок Фонду на 2024 рік (41,4 грн/$) збігається з тим, що уряд заклав в проєкт держбюджету на наступний рік.

Нагадаємо, наприкінці серпня Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню. Продаж безготівкової іноземної валюти населенню тепер можливий без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції.

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