Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що важливо знати

Вперше з початку повномасштабної війни Нацбанк України, який раніше роз'яснив правила прийома старих доларових купюр, дозволив банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції.

Дозвіл діє з 29 серпня та розміщено на сайті регулятора.

Тепер українцям дозволено купувати валюту на поточні рахунки обсягом до 50 тисяч гривень на місяць в одному банку за його поточним курсом. Раніше безготівкові покупки проводились лише з обов'язковим розміщенням валюти на депозит від 3 місяців.

Нацбанк також збільшив зі 100 тис. грн до 200 тис. грн. в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Також з поточного рахунку можна буде відразу зняти еквівалент 50 тис. грн/міс. в інвалюті.

«Вказані зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками зручніші та безпечніші. Це дозволить зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом», — йдеться у повідомленні регулятора.

Зазначимо, наприкінці серпня середній готівковий курс продажу долара на чорному ринку сягав 38,6 грн за долар. А середня вартість долара на продажу у банків тримається в межах 38,10−38,80 грн/$, купівля — 36,6−38,0 грн/$.

Нагадаємо, раніше Нацбанк України посилив вимоги до процедури внесення готівки через платіжні термінали.

221

Читайте нас у Facebook та Instagram