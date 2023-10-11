Дружина заступника міністра внутрішніх справ не перетинала кордон: офіційна заява митної служби

Розповсюджена в деяких ЗМІ інформація щодо виявлення на КПП «Захонь» угорською стороною значної суми валюти, яку буцімто переміщувала дружина заступника міністра МВС України 29 вересня цього року, не знайшла свого підтвердження. Про це повідомила Державна митна служба України на офіційному сайті.

Як пише пресслужба, про це українську сторону 5 жовтня офіційно поінформували угорські колеги під час прикордонно-представницької зустрічі митної та прикордонної служб на КПП «Чоп — Захонь».

«У протоколі суміжна сторона чітко зазначила, що «в період з 28 по 30 вересня 2023 року в пункті пропуску «Захонь» представниками поліції не виявлялись будь-які кошти, що переміщувалися з приховуванням від прикордонно-митного контролю, а також їм не відомо про декларування коштів у розмірі 13 млн доларів США», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Крім цього, за результатами перевірок, проведених прикордонними та правоохоронними органами України, зазначена у фейковому повідомленні особа взагалі не перетинала у 2023 році державний кордон України.

Повідомляється, що підтверджуючі документи направлені до Центру протидії дезінформації РНБО для врахування у роботі та прийняття відповідних рішень.

«З огляду на це, ще раз звертаємо увагу представників ЗМІ, що Державна митна служба України завжди готова оперативно відповідати на запити журналістів щодо підтвердження чи спростування інформації.

Враховуючи зростаючу кількість ІПСО в умовах повномасштабного вторгнення рф та спроб дестабілізації ситуації через розповсюдження неправдивої інформації щодо органів державної влади просимо перевіряти інформацію через офіційні джерела", — йдеться у повідомленні пресслужби.

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