«Україна вистоїть. Важливо вибити зброю з рук ворога»: що сказав Зеленський учасникам «Рамштайну»

Україна, яка нині перебуває в «останній стадії війни з рф», має виграти зимову битву проти терору. А разом з нею — виграти битву за те, як і на чиїх умовах завершиться ця війна. Таку заяву президент Зеленський зробив у Німеччині, на саміті Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»

Також президент України вказав на єдину сильну сторону ворога — вій може руйнувати життя.

«Росія більше нічого не здатна робити. Донор безпеки? Ні. Контрибутор розвитку? Ні. Політичний полюс? Ні. Джерело економічного зростання? Ні. Терорист? Так. Єдине! Що загрожує і Україні, і багатьом іншим націям. Треба вибити цей інструмент із рук Росії — інструмент терору», — впевнений український лідер, додаючи, що адекватною відповіддю на російський терор є засоби протиповітряної оборони та інші види озброєнь для ЗСУ.

Своєю чергою завданням українців є нарощування економічної діяльності, в т. ч. адекватний експорт зерна та продукції металургії.

«Нам потрібно, щоб діти ходили до шкіл, щоб вони вчилися не лише онлайн. І щоб наші люди жили не лише від повітряної тривоги до повітряної тривоги, а за своїми планами, щоб вони могли ці плани будувати на дні, на тижні, на місяці», — зазначив Зеленський.

Також на полях саміту президент України зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, наголосивши на важливості співпраці України з провідними світовими виробниками озброєнь для впровадження стандартів НАТО в оборонній промисловості та посилення взаємосумісності з Альянсом. На цій же зустрічі стало відомо, що вже всі країни НАТО погодилися на членство України в Альянсі.

«Україна стане членом НАТО. Усі члени Альянсу дали на це згоду», — сказав Столтенберг.

Крім того, Зеленський поспілкувався з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном і новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном — обговорили нагальні потреби української армії та важливість посилення ППО напередодні зимового періоду. Вже відомо, що Остін повідомив про новий пакет допомоги Україні у розмірі $ 200 млн.

До нього увійдуть:

ракети AIM-9 класу «повітря — повітря» ближнього радіусу дії;

боєприпаси для HIMARS;

протитанкові ракети TOW;

артилерійські снаряди 155-мм та 105-мм.

Нагадаємо, раніше президент України домовився про новий пакет військової допомоги від уряду Іспанії, до якого увійдуть додаткові засоби ППО, артилерія та антидронові системи.

Фото Офісу президента України



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