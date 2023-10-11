«Україна вистоїть. Важливо вибити зброю з рук ворога»: що сказав Зеленський учасникам «Рамштайну»
Україна, яка нині перебуває в «останній стадії війни з рф», має виграти зимову битву проти терору. А разом з нею — виграти битву за те, як і на чиїх умовах завершиться ця війна. Таку заяву президент Зеленський зробив у Німеччині, на саміті Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»
Також президент України вказав на єдину сильну сторону ворога — вій може руйнувати життя.
«Росія більше нічого не здатна робити. Донор безпеки? Ні. Контрибутор розвитку? Ні. Політичний полюс? Ні. Джерело економічного зростання? Ні. Терорист? Так. Єдине! Що загрожує і Україні, і багатьом іншим націям. Треба вибити цей інструмент із рук Росії — інструмент терору», — впевнений український лідер, додаючи, що адекватною відповіддю на російський терор є засоби протиповітряної оборони та інші види озброєнь для ЗСУ.
Своєю чергою завданням українців є нарощування економічної діяльності,
«Нам потрібно, щоб діти ходили до шкіл, щоб вони вчилися не лише онлайн. І щоб наші люди жили не лише від повітряної тривоги до повітряної тривоги, а за своїми планами, щоб вони могли ці плани будувати на дні, на тижні, на місяці», — зазначив Зеленський.
Також на полях саміту президент України зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, наголосивши на важливості співпраці України з провідними світовими виробниками озброєнь для впровадження стандартів НАТО в оборонній промисловості та посилення взаємосумісності з Альянсом. На цій же зустрічі стало відомо, що вже всі країни НАТО погодилися на членство України в Альянсі.
«Україна стане членом НАТО. Усі члени Альянсу дали на це згоду», — сказав Столтенберг.
Крім того, Зеленський поспілкувався з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном і новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном — обговорили нагальні потреби української армії та важливість посилення ППО напередодні зимового періоду. Вже відомо, що Остін повідомив про новий пакет допомоги Україні у розмірі $ 200 млн.
До нього увійдуть:
- ракети AIM-9 класу «повітря — повітря» ближнього радіусу дії;
- боєприпаси для HIMARS;
- протитанкові ракети TOW;
- артилерійські снаряди 155-мм та 105-мм.
Нагадаємо, раніше президент України домовився про новий пакет військової допомоги від уряду Іспанії, до якого увійдуть додаткові засоби ППО, артилерія та антидронові системи.
Фото Офісу президента України