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Політика

Зеленський розповів, в якому разі не піде на другий президентський термін

9:54 11 жовтня 2023
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде балотуватись в президенти, якщо вибори відбудуться під час війни.

Після закінчення війни Зеленський не намірений йти на другий термін. Про це він заявив в інтерв'ю Digi24.

Відповідаючи на запитання журналістів з Румунії, президент сказав, що Україна зараз перебуває «на останній стадії» війни, але точну дату закінчення цієї війни назвати не може ніхто.

Він наголосив, що зараз українські військові продовжують вести контрнаступальну кампанію для звільнення тимчасово окупованих територій країни. ЗСУ знищують склади, логістику ворога, що унеможливлює окупантів захоплювати нові українські землі.

«Це остання частина війни. Це не її середина. Перший період — захоплення, потім зупинка наступу (військ рф, — Ред.) та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато побоювань, засобів, зброї, але ми в останній частині, найважчій», — сказав Зеленський, перебуваючи в Румунії.

Сьогодні також стало відомо про неанонсований візит президента Зеленського до Брюсселя на засідання чергового Рамштайну.

Нагадаємо, незадовго до повномасштабного російського вторгнення, у листопаді 2021, Зеленський заявив, що все ще не ухвалив рішення про те, чи балотуватиметься на другий президентський термін.

Разом з тим, відома астрологиня зробила несподіваний прогноз й назвала ім'я ймовірного президента України після Зеленського.

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