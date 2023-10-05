Іспанія надасть Україні новий пакет допомоги: що до нього ввійде

В четвер, 5 жовтня, під час візиту до Іспанії президент Володимир Зеленський, який категорично відкидає будь-які компроміси в цій війни, провів зустріч з прем’єр-міністром країни Педро Санчесом, в ході якої вони обговорили новий пакет допомоги нашій державі.

Про це очільник держави повідомив у мережі.

«Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи. Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення», — написав президент України.

Також Зеленський та Санчес обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу й захист зернового коридору.

Крім того, український лідер подякував Санчесу та всьому іспанському суспільству за підтримку й чітке засудження російської агресії.

У свою чергу Санчес привітав Зеленського у Гранаді.

«Ми поділяємо спільну мету забезпечення безпеки та стабільності нашого спільного європейського дому», — зазначив він.

Bienvenido a Granada, @ZelenskyyUa.



Compartimos el objetivo conjunto de garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestra casa común europea.



Ucrania cuenta con nuestro apoyo en su camino hacia la UE. Seguiremos unidos, firmes, hasta alcanzar una paz justa y duradera. pic.twitter.com/DgRibmA8g6 October 5, 2023

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Санчес заявив про намір допомогти захистити критичну інфраструктуру України.

Прем'єр Іспанії також повторив пропозицію навчання українських військових і підтримки обладнанням для розмінування.

Зазначимо, це його перша поїздка Зеленського до Іспанії після початку повномасштабної війни проти України. Зараз в Гранаді проходить саміт Європейської політичної спільноти. В рамках саміту Зеленський проведе двосторонні зустрічі, на яких, зокрема, будуть домовлятись про посилення ППО України. Окрему увагу приділять Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

Прем'єр Санчес також наголосив, що Україна має підтримку Іспанії на шляху до ЄС: «Ми залишатимемося єдиними, непохитними, доки не досягнемо справедливого і тривалого миру».

Як повідомляли «ФАКТИ», Європейський Союз розглядає можливість надання Угорщині приблизно 13 мільярдів євро, які були заморожені раніше, в обмін на зміну позиції щодо України. Йдеться про ухвалення в грудні рішення про початок переговорів про вступ України до складу ЄС. Як відомо, для цього потрібна одностайна згода всіх 27 країн-членів Євросоюзу. А Угорщина може не підтримати це рішення.

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