У Європарламенті розповіли про стратегію ЄС щодо озброєння України у війні на виснаження: про що йдеться

Країни Європи роблять мільярдні інвестиції для нарощування виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу відповідно до вимог повноцінної конвенційної війни. Про це заявив депутат Європейського парламенту від Румунії Влад Георге (Renew Europe Group), коментуючи стратегію Європейського союзу щодо надання військової допомоги Україні в умовах війни на виснаження.

«Ми інвестуємо у збільшення виробничих потужностей, і це непросте питання. Непросте, тому що, як ми всі вже зараз розуміємо, Європа не була готова до якогось типу війни. Ми передбачали можливість неконвенційних протистоянь (проксі-війн, партизанських війн. — Авт.), але не повноцінної війни, з якою ми зараз маємо справу. У нашій свідомості така війна була неможливою в Європі, тепер ми бачимо, що вона дуже можлива, і ми повинні адаптувати до неї свої виробничі потужності. Це те, що ми зараз робимо, насамперед інвестуючи мільярди у замовлення (оборонно-промислові замовлення. — Авт.), тому що жодне підприємство не вкладатиме власні кошти, не маючи реальних, великих замовлень», — заявив євродепутат.

За його словами, країни ЄС намагаються поєднати такі замовлення з метою економії коштів.

«Адже коли йдеться про великі замовлення, ти отримуєш ціну нижче, а підприємство має гарантії. Нам потрібні саме такі обсяги, адже ми бачимо, що війна артилерій знову актуальна, а ми думали, що їй покладено край. Важке машинобудування, виробництво танків — це ті напрямки, в які ми інвестуємо, щоб і сам ЄС став самостійним і незалежним від США в оборонному секторі. Це чудово, коли є партнер, на якого ти можеш спертися, але ми повинні мати можливість забезпечити свою безпеку. У ЄС є технології, але не вистачає виробничих потужностей, це те, чого нам потрібно досягти», — додав Влад Георге.

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