Медіа-годівниця Андрія Садового: про що йдеться

Журналіст Володимир Горковенко, який раніше розповів про корупційний тиск на забудовників у Львові, вважає, що у медіа-холдингу Андрія Садового є своя «годівниця».

«Усім відомо, що в Андрія Садового є свій медіахолдинг. У мене давно виникало питання, за що вони так добре живуть. Усі регіональні медіа сидять на голодному пайку, деякі закриваються, а тут прямо комунізм. Тим більше, що, наприклад, 24 канал не приєднана до державної годівниці Єдиного марафону, просто у медіал-холдингу Андрія Садового своя годівниця.

І досить чимала. Якщо вірити декларації львівського мера, то цей медіабізнес зробив її власницю, а за сумісництвом тремтіння мера, Катерину Кіт-Садову найбагатшою жінкою Західної України зі статками орієнтовно в 25 мільйонів доларів! Принаймні так пишуть медіа", — пише Горковенко.

За його словами, йдеться не лише про 24 канали, а й про розкручені онлайн-ресурси та радіокомпанію.

«В активі родини Садових вісім медіа-компаній. Одним словом, львівський мер — типовий олігарх», — вважає Горковенко.

Також журналіст розповів про можливу схему, яка діє у Львові.

«А тепер про схему заробітку. Про неї мені написав один із власників фірми. У ході листування з'ясувалося, що бізнесмени хотіли будувати у Львові. Але мер Ісус і хабар взяти боїться. Тому що такі, як я, можемо про це дізнатися. Та й ДБР нишпорить з літа по Львову, але, як кажуть, «спокуса била велика», тим більше розмір спокуси 12 млн грн. Тому придумали цілком легальну схему. на ці 12 млн.

Домовилися. Здійснили проплату. Реклама пішла. Але дозволів на будівництво компанія так і не отримала. Питання «а що з дозволами?» залишився без відповіді.

Більше того, розпочалися якісь надумані проблеми щодо оформлення документів тощо. Посередники, через які реалізовувалась ця схема, зникли кудись", — пише Горковенко.

Журналіст закликав компетентні органи перевірити оприлюднену інформацію.

«Дуже непогана схемка. Можна сказати, безпрограшна. І, схоже, робоча. Тому, компетентні органи — те ж ДБР, наприклад, — можуть проаналізувати рекламні блоки медіа-холдингу родини Садового, а потім подивитися чи є у рекламодавців якийсь бізнес- інтерес у Львові!» , — написав Володимир Горковенко

141

Читайте нас у Facebook та Instagram