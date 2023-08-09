«Цим схемам позаздрить Остап Бендер»: журналіст про корупцію у Львівській міськраді

За часи свого мерства Андрій Садовий навчився «випливати» з будь-якої ситуації. А те, що у Львівській міській раді діє лише один закон — інтереси мера Садового, — не є секретом. І не лише у Львові. А деяким схемам позаздрив би навіть сам геніальний комбінатор Остап Бендер, вважає журналіст Володимир Горковенко. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«У лютому 2021 року Львівська міськрада прийняла ухвалу № 1081 „Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ та затвердила Положення про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», — нагадав журналіст.

Цим рішенням, за його словами, до повноважень виконкому віднесли дуже жирну функцію — про надання (затвердження) містобудівних умов та обмежень на проєктування об’єктів будівництва на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію об’єктів архітектури та містобудування, зокрема у межах історичного ареалу м. Львова.

«Проте у Садового забули, що існує Закон. Зокрема, у ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні“ чітко сказано, що виключно на сесіях відповідної міської ради, шляхом голосування, утворюються інші виконавчі органи рад. Тому, виконавчий комітет Львівської міської ради ну, ніяк не може бути виконавчим органом з питань архітектури. Оскільки виконком перебрав на себе функції, які законом покладаються на інший орган, то це називається зловживанням владою та перевищенням владних повноважень», — пояснює Горковенко.

Він нагадав, як у лютому поточного року за сприянням мера затвердили персональний склад виконавчого комітету ЛМР.

«З усього складу варто виділити лише Олега Лаврика. Не знаю, брешуть чи ні, але у львівській політичній тусовці його називають гаманцем Андрія Садового. А ще кажуть, що він гарно співпрацює з таким собі Любомиром Зубачем. Я його пам’ятаю по попередньому скликанні Верховної Ради. Ну, як пам’ятаю?! Знаю, що був нардепом і чимось особливим не виділявся. Тепер він голова фракції „Самопоміч“ у Львівській облраді та заступник Андрія Садового з питань містобудування», — пише журналіст й додає, що саме ці дві особи (Лаврик та Зубач. — Авт.) нібито придумали схему для забудовників.

«Якщо забудовник хоче отримати погодження містобудівних умов та обмежень (тобто дозвіл на початок будівництва), то він має зробити добровільну пожертву чи добровільно виконати якісь роботи. Хоч, згідно з законом таке погодження надається безкоштовно. Ті, хто не проявляє „високу соціальну відповідальність“ перед містом, за дивним збігом обставин, не отримують погодження. Той само заступник мера з питань містобудування Зубач просто місяцями може не підписувати містобудівних умов і обмежень та може не завантажувати їх в систему. Правда, це має робити головний архітектор міста. А надання будівельного паспорта також здійснюється на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування», — пише Горковенко й додає, що добровільні внески передбачені в рекомендаційних рішення виконавчого комітету № 304 «Про забезпечення якісного житлового будівництва на території Львівської міської територіальної громади».

За його інформацією, ціна такої «добровільної» благодійності у Львові нібито коштує 5 доларів з метра готівкою, або 5 відсотків соціального навантаження.

Нагадаємо, 25 травня депутат Олексій Різник під час сесії Львівської міської ради зачитав звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції, аби провести перевірку діяльності міського голови м. Львова на предмет наявності корупційного правопорушення.

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