«5 доларів за метр квадратний»: журналіст розповів про побори із забудовників у Львові

У виконавчому комітеті Львівської міської ради діє схема корупційного тиску на забудовників, що дозволяє організаторам отримувати 5 доларів із кожного квадратного метра нерухомості або 5% від суми соціального навантаження за погодження необхідних документів. Організаторами схеми є люди з найближчого оточення мера Львова Андрія Садового, пише журналіст Володимир Горковенко.

За його словами, ще у лютому 2021 року Львівська міськрада прийняла ухвалу № 1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради» та затвердила Положення про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради. Цим рішенням до повноважень виконкому віднесли надання (затвердження) містобудівних умов та обмежень на проєктування об'єктів будівництва на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію об'єктів архітектури та містобудування, зокрема у межах історичного ареалу Львова.

«Однак у Садового забули, що існує Закон. Зокрема, у законі „Про місцеве самоврядування в Україні“ чітко сказано, що виключно на сесіях відповідної міської ради шляхом голосування утворюються інші виконавчі органи рад. Тому виконавчий комітет Львівської міської ради ніяк не може бути виконавчим органом з архітектури. Оскільки виконком взяв на себе функції, які законом покладаються на інший орган, то це називається зловживанням владою та перевищенням владних повноважень» , — написав журналіст.

Він також додав, що після ухвалення рішення було затверджено персональний склад виконавчого комітету ЛМР.

«З усього складу варто виділити тільки Олега Лаврика. Не знаю, брешуть чи ні, але у львівській політичній тусовці його називають гаманцем Андрія Садового. А ще кажуть, що він добре співпрацює з якимось Любомиром Зубачем. Я його пам'ятаю за попереднім скликанням Верховної Ради… «Знаю, що був нардепом і чимось особливим не виділявся. Тепер він голова фракції «Самопоміч» у Львівській облраді та заступник Андрія Садового з питань містобудування», — написав Горковенко.

За його словами, саме Лаврик і Зубач «вигадали досить нехитру справу».

«Якщо забудовник хоче отримати узгодження містобудівних умов та обмежень (тобто дозвіл на початок будівництва), то він має зробити добровільну пожертву або добровільно виконати якісь роботи. Хоча, згідно із законом, таке узгодження надається безкоштовно. Ті, хто не виявляє „Високу соціальну відповідальність“ перед містом, за дивним збігом обстановки, не отримують погодження. Той самий заступник мера з питань містобудування Зубач просто місяцями може не підписувати містобудівні умови та обмеження і може не завантажувати їх у систему», — зазначає Горковенко.

Він також додав, що такі добровільні внески передбачено у рекомендаційних рішеннях виконавчого комітету № 304 «Про забезпечення якісного житлового будівництва на території Львівської міської територіальної громади».

«Ціна такої „добровільної“ благодійності помірна, така сама як за часів існування будівельної мафії у вигляді ДАБі — отримання права забудови у Львові коштує 5 доларів з метра готівкою або 5 відсотків соціального навантаження», — резюмує автор.

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