Майже 6 млн на таксі та систематичне преміювання своїх заступників: мер Львова Садовий знову потрапив у скандал

З початку року у Львові на вщухають корупційні скандали. Чого тільки вартує кредит на 25 мільйонів євро, яке місто Львів під керівництвом Андрія Садового вирішило взяти під час війни. Ініційоване Садовим рішення, викликало гарячі суперечки через виділення 35 мільйонів 400 тисяч гривень із місцевого бюджету на обслуговування кредитного договору, укладеного між Львовом та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). І комісія фінансів та планування бізнесу не підтримала прохання департаменту фінансової політики Львівської міськради (ЛМР) щодо виділення цих коштів. А виконком Львівської міської ради з порушенням законодавства та підзаконних актів дав дозвіл на отримання цього кредиту.

Чи не за лояльність до рішень Садового останній забезпечив своїх чиновників якісними послугами таксі за гроші з місцевого бюджету? Так, мер Львова виділив майже 6 мільйонів гривень на послуги таксі. З початку року, згідно з даними системи «Прозоро», структурними підрозділами Львівської міської ради здійснено закупівлю транспортних послуг для службових поїздок по м. Львів, території України та за межі України (Послуги з автотранспортних перевезень для службових поїздок) ДК 021:2015: 60 120 000−5 Послуги таксі) на загальну суму 5 744 194, 62 грн.

Так, на Виконавчий комітет Львівської міської ради, згідно з системою «Прозоро», приходиться 3 336 256,13 грн, а на департамент «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради — 1 396 493,23 грн. Департамент розвитку Львівської міської ради на послуги таксі отримав 407 534,30 грн, а департамент економічного розвитку Львівської міської ради — 382 710,96 грн. На інші структурні підрозділи виділено менші суми. Цікаво, що переможцем всіх цих тендерів виявилося «кишенькове» підприємство ЛКП «Ратуша-сервіс».

Такі закупівлі вже зацікавили Державну аудиторську службу України. Згідно наказу останньої від 05.06.2023 № 19-з, у зв’язку із виявленням органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі «Прозоро», ухвалено рішення про початок моніторингу процедури закупівлі. Замовнику було надіслано запит про надання пояснення, інформації та документів з питань здійснення вищевказаної закупівлі.

До речі, видатки на таксі для чиновників не передбачені в бюджеті жодної іншої із 73 громад Львівщини, а також у видатках Львівської обласної ради та Львівської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 25 травня депутат Олексій Різник під час сесії Львівської міської ради зачитав звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції, аби провести перевірку діяльності міського голови м. Львова на предмет наявності корупційного правопорушення.

Мова йде про систематичне преміювання заступників міського голови без рішень ради. Адже у регламенті йдеться, що це питання підлягає розгляду та обговоренню на пленарному засіданні ради не рідше одного разу на квартал з обов’язковим заслуховуванням звіту відповідного заступника. Як вбачається з документів Львівської міської ради щодо преміювання заступників голови Львівської міської ради, преміювання здійснювалось на підставі розпоряджень міського голови, які були підписані ним особисто всупереч вимогам, передбаченим регламентом, що своєю чергою привело до розтрати коштів з міського бюджету.

Також під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради депутати голосували за створення тимчасової контрольної комісії з питань діяльності виконкому. Йдеться про рішення виконкому ЛМР щодо кредитного договору з Європейським банком.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, за яке рішення Садового депутат Юрій Ломага послав мера Львова «за російським кораблем».

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