Спецназ знешкодив невідомого, який намагався захопити бізнес-центр у Києві (фото)

У Києві, де раніше затримали озброєного чоловіка, який закрився у приміщенні офісу та влаштував стрілянину, спецппризначенці поліції КОРД провели операцію у бізнес-центрі — його намагався захопити невідомий.

Як повідомляють в поліції Києва, ранком 12 жовтня озброєний чоловік зайшов у приміщення офісної будівлі, під погрозою зброї змусив охоронців вийти на вулицю та здійснив кілька пострілів. Це сталося на бульварі Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва.

«Озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Далі зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити „розтяжку“ біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців. У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав», — зазначили в столичній поліції.

Нагадаємо, що влітку у Шевченківському суді Києва пролунав вибух — його влаштував чоловік, який у 2015 році підірвав бійців Нацгвардії під Верховною Радою. Його доставили до суду для участі у засіданні.

Фото поліції Києва

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