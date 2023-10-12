З тими, хто перебуває в Секторі Газа — проблема: посол розповів, як евакуюватимуть українців із охопленого війною Ізраїлю

В Ізраїлі кількість загиблих українців зросла до семи людей — їхні дані встановлені, дипломати підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.

Про це повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко та додав, що дев’ять співгромадян отримали поранення різного ступеню тяжкості, ще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти.

«Понад тисяча українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. Працюємо над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві», — зазначив він та додав, що ще близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа.

Втім, наразі через безпекові проблеми їхній виїзд наразі неможливий. Над вирішенням цього питання працює МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні українські офіції.

За словами українського посла в Ізраїлі Євгена Корнійчука, наразі на консульському обліку перебуває близько 15 тисяч українців. На рейс до Румунії поширено 200 квитків.

У Секторі Газа проживають ще близько 300 українців. Ініціативна група збирає списки для евакуації, кількість бажаючих постійно зростає. Розглядається варіант виїзду в Єгипет через Рафах і далі — єгипетська сторона не дозволяє тим, хто евакуюється, перебувати на території країни понад дві доби.

Нагадаємо, що під час атаки ХАМАС на ізраїльське місто Офакім загинули відомий харківський та ізраїльський фізик-теоретик Сергій Гредескул та його дружина.

Фото з відкритих джерел

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