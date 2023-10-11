Всесвітньо відомий фізик з України загинув в Ізраїлі від рук бойовиків ХАМАС

В Ізраїлі під час атаки ХАМАС на місто Офакім загинули відомий харківський та ізраїльський фізик-теоретик Сергій Гредескул та його дружина.

Цю інформацію підтвердили у Фізико-технічному інституті низьких температур (ФТІНТ), пише Status Quo.



Подружня пара була вбита терористами, які увірвалися до їхнього будинку. Подружжю було по 81 року.

Сергій Гредескул народився 1942 року у місті Свердловську у родині радянського фізика Андрія Гредескула. Закінчив Харківський університет у 1964 році. Працював у Харківському фізико-технічному інституті, потім довгий час у Фізико-технічному інституті низьких температур АНУ. 1990-го став доктором фізико-математичних наук.

Гредескул — лауреат Державної премії України, співавтор знаменитої книги «Вступ до теорії неупорядкованих систем».

З 1992 жив він в Ізраїлі, працював професором Університету Бен-Гуріона.

Загинув 8 жовтня 2023 року в місті Офакім, разом з дружиною внаслідок терористичної атаки палестинського руху ісламізму (ХАМАС) на Ізраїль.

За інформацією телеканалу «Кан», що входить до Ізраїльської мовної корпорації, внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 1200 людей. Представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус підтвердив цю цифру. Раніше загальнонаціональна радіостанція Армії оборони Ізраїлю («Галей ЦАХАЛ») повідомляла, що кількість загиблих досягла 1000.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Гази, загинули 900 палестинців, близько половини з них — жінки та діти, ще 4500 людей отримали поранення. На Західному березі річки Йордан загинув 21 палестинець, десятки зазнали поранень.

Нагадаємо, за інформацією українського МЗС, після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль близько 450 українців не можуть залишити країну та сектор Газа.

269

Читайте нас у Facebook та Instagram