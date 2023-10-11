МЗС підтвердило загибель ще одного українця в Ізраїлі

В Ізраїлі, де від рук бойовиків ХАМАС загинув всесвітньо відомий фізик з України, підтверджена інформація про загибель трьох українських громадян.



Оперативний штаб МЗС України вже опрацював понад 1000 звернень наших співвітчизників, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Підтвердилася інформація про загибель ще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України — троє людей. Ще дев’ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються», — написав він.

Шість українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці з ізраїльськими правоохоронцями.

За його словами, український хлопчик, який був врятований в Сдероті, відновлюється після успішної операції. Він знаходиться під опікою посольства, йому надається вся необхідна медична та психологічна підтримка.

За інформацією Ніколенка, наразі близько 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси.

«170 українців заявили про бажання евакуюватися з сектора Газа. Оперативний штаб МЗС, українські посольства в регіоні, інші причетні відомства України опрацьовують можливі шляхи виїзду. Водночас ситуація ускладнюється триваючими бойовими діями», — повідомив дипломат.

Раніше повідомлялось про 450 українців, які бажають залишити Ізраїль та сектор Газа.

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