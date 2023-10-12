Спеціальні ін’єкції: лукашенко розкрив секрет агресивності путіна

Джерело, близьке до оточення самопроголошеного очільника білорусі олександра лукашенка, який прокоментував чутки навколо свого самопочуття, повідомило, що в медичній частині Служби безпеки диктатора розглядали питання «омолодження об'єкта», про повідомляє телеграм-канал «Беларуская выведка».

На зустрічі в Сочі путін, чутки про стан здоров’я якого періодично з’являються в ЗМІ, поділився з лукашенком секретом свого «чудового самопочуття». Він порадив лукашенку, щоб його команда медиків проконсультувалася з його лікарями і спробувала його особисту «кремлівську» програму, до якої входить низка медикаментів, де ключову роль відіграють креми, трави і спеціальні ін'єкції. Після повернення до Мінська відбулася нарада лукашенка та його медиків, де обговорювали суть і можливі наслідки наданих путінською командою «рецептів молодості». За словами лукашенка, путін сидить на «програмі» з кінця 2021 року і він, нібито, почувається 40-річним чоловіком. Величезний приплив енергії, працездатності, а головне — збільшене лібідо й ерекція додаються…

Медики, які отримали доступ до медикаментозного змісту «програми», дійшли висновку, що загалом нічого унікального в рецептурі немає. Це набір китайсько-сибірських трав, екстрактів і банальна гормонозамісна терапія комбінованими препаратами тестостерону і деяких стероїдних гормонів за спеціальною схемою. Медсанчастина Служби безпеки відмовила лукашенка від застосування ін'єкцій тестостерону в рекомендованих дозах і пропорціях, пославшись на його незадовільний стан простати, і рекомендувала спробувати деякі «травички з кремлівського рецепта», які, по суті, є загальнозміцнювальними БАДами й вітамінами з високою біодоступністю, і обмежитися пластирями або кремом із невеликою дозою тестостерону, щоб спробувати на собі ефект.

Так само було висловлено думку, що необхідність гормонозамісної терапії путіна саме тестостероном може бути наслідком перенесеного ним оперативного втручання або наслідком лікування від серйозної патології.

То ж, додають автори телеграм-каналу, путін напередодні ухвалення рішення про ескалацію і подальше вторгнення в Україну перебував і дотепер перебуває під впливом гормонозамісної терапії тестостероном, що не могло не позначитися на стані його особистості.

Прямим наслідком цього є агресивність, самовпевненість, імпульсивність і схильність до ірраціональних насильницьких дій, нав'язування власної волі, підпорядкування оточуючих. Прослухавши голос заяв путіна трирічної давності і зараз, додають вони, можна помітити різке зниження тембру, що є прямим наслідком підвищення тестостерону. Накачаний гормонами кремлівський диктатор навряд чи повною мірою здатний віддавати звіт своїм діям.

Раніше публікувалася думка журналістки Юліани Яппарової про стратегію виборів очільника кремля: «путін хворий і вмирає».

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