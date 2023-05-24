«Вмирати не збираюсь»: диктатор лукашенко прокоментував чутки навколо свого самопочуття

Самопроголошений лідер олександр лукашенко вирішив перервати своє мовчання і змусити припинити чутки, що з'являються в публічному просторі про його серйозну хворобу. В інтерв'ю журналістам порталу БЕЛТА він нервово реагував на всі питання про стан свого здоров'я.

«Я не збираюся вмирати, будьте впевнені. Я вас запевняю, що ви від мене ще дуже довго будете втомлюватися, — сказав він. — Це безглузді розмови і підміна теми. У мене був звичайний аденовірус, що тут роздувати».

лукашенко не захотів говорити про своє самопочуття, а також не розкрив жодних подробиць про свою хворобу.

Аденовіруси належать до сімейства ДНК-вірусів. Залежно від типу, вони можуть вражати органи дихання, травлення або зір.

Чутки щодо здоров'я олександра лукашенка з'явилися після того, як він швидко покинув росію 9 травня. Агентство Reuters повідомило тоді, що лукашенко виглядав втомленим і ледь стояв на ногах, а на його правій руці була помітна пов'язка. Чутки підживлював той факт, що білоруський політик не був присутній на неформальній зустрічі, яку путін організував для своїх гостей. Прибувши до Мінська, він також вперше не зміг виступити на параді в білоруській столиці, а на фото справляв враження хворого. Інститут дослідження війни тоді зазначив, що офіс лукашенка не вніс до свого тижневого розкладу жодної події після його візиту до Москви 9 травня.

Ввечері 13 травня, за повідомленнями преси, олександр лукашенко прибув до однієї з лікарень Мінська. Наступного дня він не взяв участі в урочистостях з нагоди Дня Державного прапора, герба і гімну.

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