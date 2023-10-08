«путін хворий і вмирає»: журналістка про стратегію виборів очільника кремля

У путіна вибори на носі, а він публічно і як може відтягує свій кінець. Усі ці появи в натовпі, демонстрація активності, селфі з дівчатками, рукостискання хлопчикам — не що інше, як частина передвиборчої компанії, яка щосили шпарить галопом уже кілька місяців, вважає журналістка Юліана Яппарова.

«Плішива мумія всіма силами й кожним своїм явищем плебсу намагається довести, що жити буде вічно, і він усе ще „гарант“: у силах не тільки сам одягти навушник, а й показати своєму чахлому ровеснику, як це робиться, — написала Юліана Яппарова на своїй сторінці у Twitter. — І можна скільки завгодно кепкувати над тим, що говорить Соловей, але, думаю, Валерій Дмитрович давно дивиться трохи далі, ніж нам здається, і його вперте „путін помирає“ — це непогана стратегія нанесення шкоди репутації плішивому. Двійники й хвороби путіна в очах ядерного електорату, до яких можуть дійти плітки про недуги путіна — не найприємніші для них речі. Тому так, друзі, путін хворий і вмирає. Довго не протягне. І це повинні не ми з вами ставити під сумнів, а бабки на лавочках, які вірять у діда, або батьки наші, які пам'ятають, як дохли один за одним генсеки у вісімдесятих і як погано воно тоді було. Поставити під сумнів фізичне і розумове здоров'я путіна — вважаю одним із пойнтів, які потрібно доносити до ватників».

Нехай сумніваються, додає Яппарова, а чи живий «хлопчик», наскільки він при своєму розумі та чи не тягне країну разом із собою в могилу.

«путін хворий і вмирає — нехай таким буде слоган його передвиборчої кампанії. А голосувати за напівтруп — ну таке собі, погодьтеся», — робить висновок Юліана Яппарова.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав заяви путіна на Валдаї «класичною поведінкою безумовного злочинця».

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