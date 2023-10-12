Стрілянина на блокпосту у Києві: поліція розповіла подробиці

В столиці, де раніше затримали озброєного чоловіка, який закрився у приміщенні офісу та влаштував стрілянину, у Святошинському районі приблизно о 10 годині ранку 12 жовтня сталася стрілянина на блокпосту — військовослужбовець вистрелив у колеса автівки, яку водій не зупинив на вимогу. Про це повідомила речниця Головного управління поліції Києва Юлія Гірдвіліс, повідомляє hromadske.

«На вимогу одного з військових водій транспортного засобу не здійснив зупинку. Відтак військовий вистрелив у колеса автівки», — розповіла вона.

Внаслідок цього водій сусіднього автомобіля отримав дотичне поранення. За інформацією поліції, від госпіталізації він відмовився. Нині на місці працює слідчо-оперативна група, яка документує деталі інциденту.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Нині слідчі встановлюють усі деталі інциденту.

Як писали «ФАКТИ», 12 жовтня у Києві спецппризначенці поліції КОРД провели операцію у бізнес-центрі — його намагався захопити невідомий.

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