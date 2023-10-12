Початок опалювального сезону у Києві можуть відкласти: названо причину

У Києві, де раніше влада звернулася до жителів міста з приводу повірки лічильників, увімкнення опалення в житлових будинках можуть відтермінувати. Про це повідомив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, сообщает Реальний Київ.

«Ремонтні роботи мають бути завершені максимум в тижневий термін», — говорить секретар Київської міської ради Бондаренко.

Він запевняє, що на початок року було близько 10% трубопроводів, які вже відслужили більше 15 років і вже виходили з ладу.

«Чесно кажу, що ми будемо сподіватися, що опалювальний сезон для житлових будинків почнеться трошки пізніше. Тому що нам треба економити як кошти киян, так і теплоносій», — додає Бондаренко.

Більше того, він каже, що опалювальний сезон по всій Україні не буде простим.

В Київській міській державній адміністрації також повідомили, що у Києві до тепла вже підключили 61 будівлю. Це — 5 шкіл, 17 дитячих садків, 14 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму; 25 медзакладів, зокрема 1 пологовий будинок і 12 лікувальних закладів стаціонарного типу.

Як писали «ФАКТИ», раніше в «Укренерго» спрогнозували ситуацію зі світлом і опаленням взимку.

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