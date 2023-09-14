З повіркою лічильників зовсім погано: влада Києва звернулася до жителів міста

«Київтеплоенерго» та «Київводоканал» закликають Кабінет міністрів продовжити термін повірки квартирних приладів обліку гарячої та холодної води і теплової енергії до кінця 2023 року. Відповідне звернення столичні підприємства спрямують прем’єр-міністру Денису Шмигалю. Про це йдеться у повідомленні компаній.

Постачальники компослуг вказують, що через воєнний стан багато киян не могли повірити лічильники у встановлені терміни, оскільки багато громадян зараз перебувають у лавах Збройних сил України або знаходяться за її межами, через що фізично не можуть виконати вимогу постанови уряду № 440 від 7 квітня.

Цей документ відновив обов’язкову повірку квартирних приладів обліку для жителів тих територій, які не є окупованими та де не ведуться бойові дії. Відповідно до прийнятого Урядом документу, лічильники з протермінованими свідоцтвами мають пройти періодичну повірку, а в іншому випадку — мають бути зняті з обліку.

Як нагадують у «Київтеплоенерго» та «Київводоканалі», до цього більше року діяла інша постанова Кабміну (№ 412 від 5 квітня 2022 року), що дозволяла громадянам не повіряти квартирні прилади обліку через введення воєнного стану. Таким чином, у містах збільшилась кількість домогосподарств, що потребують виконання повірки.

«Враховуючи те, що нова постанова КМУ № 440 була опублікована із запізненням на місяць, а набула чинності ще через місяць, то здійснити повірку такої масштабної кількості приладів обліку в установлені стислі терміни — протягом місяця — є фактично неможливим», — йдеться в повідомленні.

За даними «Київтеплоенерго», у Києві під дію постанови потрапили більше 112 тисяч лічильників гарячої води та тепла, тобто понад 11%. Натомість станом на 10 вересня було повірено лише 28 тисяч таких приладів.

Про аналогічну ситуацію з квартирними приладами обліку холодної води повідомляють і в «Київводоканалі»: за підрахунками підприємства, неповірених лічильників в столиці 160 тисяч.

Як зазначив головний інженер розрахункового департаменту «Київводоканалу» Євген Шкадро, попри те, що попит на повірку почав зростати, очевидною є необхідність продовження термінів повірки для містян.

Окрім того, він вказав, що зараз у цій діяльності спостерігаються випадки шахрайства, тому громадянам краще звертатися за повіркою безпосередньо до «Київводоканалу» чи комунального концерну «Центр комунального сервісу».

Тим часом у Київській міській державній адміністрації зазначили, що без фізичного доступу фахівця до приладу обліку повірку провести неможливо. Клієнти КП «Київтеплоенерго», які тривалий час не проживають у своїх оселях, мають зробити повірку одразу після повернення додому. Або доручити це довіреній особі, яка має доступ до житла.

«Після передачі підтвердження про повірку приладу обліку та його показань до Комунальний концерн „Центр комунального сервісу“ проводиться перерахунок за фактично спожиті послуги опалення та гарячого водопостачання, який відображається у платіжці. Корегування нарахувань може бути проведено лише за останні 12 місяців», — йдеться у повідомленні.

В КМДА зазначили, що для того, щоб скорегувати нарахування власнику квартири без лічильника гарячої води, нарахування якому проводилося за нормою, необхідно надати до «Центру комунального сервісу» документ, що підтверджує його тривалу відсутність за місцем проживання (довідка з місця тимчасового проживання або проходження військової служби, або підтвердження факту виїзду за кордон та повернення в Україну, або довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб).

Раніше «ФАКТИ» попереджали про шахрайство з повіркою лічильників у Києві.

Фото: https://farn-poverka.com.ua/

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