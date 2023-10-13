У G7 домовилися не віддавати росії заморожені 280 млрд доларів

Невдовзі після того, як, зокрема, Бельгія знайшла спосіб, як використовувати заморожені російські активи для надання допомоги Україні, в країнах «Великої сімки» зробили заяву щодо майбутнього грошей рф.

Як пише «Європейська правда», в G7 зобов’язались тримати замороженими активи росії доти, доки вона не компенсує завдані Україні збитки через повномасштабну агресію.

У той же час керівники міністерств фінансів та центральних банків країн заявили, що вивчатимуть «усі можливі шляхи надання допомоги Україні відповідно до наших правових систем та міжнародного права», зокрема й із використанням заморожених суверенних активів рф.

Наразі заморожені суверенні активи росії оцінюють у приблизно 280 мільярдів доларів.

В G7 додали, що запроваджуватимуть санкції та інші економічні заходи для подальшого підриву «спроможності росії вести незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну», а також запобігати їхньому обходженню.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська стверджував, що найбільша кількість російських активів зберігається у євро. Він припускав, що вони акумульовані в основному у Франції, Британія, Штати, можливо, Німеччині та Австрії.

Фото Pixabay

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