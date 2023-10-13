37.49 / 38.17 39.87 / 40.77
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Справа Князєва: спільник ексочільника Верховного Суду відбувся умовним терміном

10:42 13 жовтня 2023
Суддівський молоток

ВАКС затвердив угоду між прокурором та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

Як повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, суд визнав адвоката винуватим, призначивши йому покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Через те, що угода була затверджена, його звільнили від відбування призначеного покарання із іспитовим терміном у 3 роки.

Олег Горецький

«За умовами угоди, особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн. на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації — „Армія дронів“. Вилучені в ході розслідування грошові кошти у сумі близько 29 млн грн. також будуть перераховані на підтримку Збройних сил України. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тис. доларів США», — йдеться у повідомленні.

В прокуратурі, посилаючись на Конституцію, не називають прізвище ані ексголови Верховного Суду, ані адвоката. Втім, відомо, що йдеться про Всеволода Князєва та Олега Горецького.

Нагадаємо, що Князєва затримали у травні цього року. У вересні суд ухвалив рішення зменшити йому заставу з 55 до 45 млн. гривень.

Фото Pixabay

32

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Готуйтеся до неприємностей: середина жовтня — не найвдаліший час для цих знаків зодіаку

Кріштіану Роналду

Якщо ще раз в'їде до країни: Кріштіану Роналду засудили до 99 ударів батогом (фото, відео)

Мері Лу Реттон

«Допоможіть моїй мамі»: знаменита олімпійська чемпіонка бореться за життя

салат з картоплею та солоними огірками

Хіт жовтня — салат із картоплею та солоними огірками: смачно так, що не відірватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту