Підозра готується: в САП підтвердили затримання голови Верховного суду Князєва

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Омельченко підтвердив затримання голови Верховного суду України Всеволода Князєва.

Про це заявив під час брифінгу.

«На цей час затримано голову Верховного суду і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб, їх причетності до кримінального правопорушення. На цей час ще не вручили (підозру, — Авт.), оскільки КПК дає нам 24 години для вручення повідомлення про підозру, воно готується і буде вручено», — сказав він.

Прокурор зазначив, що на даний час не повідомлено про підозру жодній особі, але дві особи вже затримані. Наразі відкрито провадження за ч. 4 ст. 368 та ч. 4. ст. 369 ККУ («Отримання неправомірної вигоди та пропозиція і обіцянка такої вигоди»). Санкція статті передбачає покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.

Як відомо, українські правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду. За інформацією джерел, на які посилаються ЗМІ, на хабарі спіймали саме голову Верховного суду України Всеволода Князєва. Йдеться про хабар у розмірі 2,7 мільйона доларів. Князєв став найвищим за статусом чиновником України, якого спіймали на хабарі.

Раніше ж у Запоріжжі суддю арештували за зраду і посібництво ворогу.

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